До 35 тисяч гривень: кому на Львівщині пропонують найбільшу зарплату

Станом на листопад у Львівському обласному центрі зайнятості є майже 5 тисяч вакансій. Зарплати на посадах коливаються від мінімальної до 35 тисяч гривень.

Найбільші винагороди пропонують агрономам та інженерам. Завершує список вакансій з хорошими зарплатами монтер колій.

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Хто на Львівщині отримує найвищу зарплату

У відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи обласного центру зайнятості розповіли, що проаналізували бази вільних робочих місць і вакантних посад. За результатами дослідження, фахівці встановили, що станом на 10 листопада у центрі зайнятості є майже 5 тисяч пропозицій працевлаштування. Зарплата на позиціях коливається від мінімального розміру до понад 30 тисяч гривень.

Найбільшу серед вакансій зарплату працедавці пропонують агроному – 35 тисяч гривень . Стільки ж головному інженерові готове платити одне з підприємств Кам'янка-Бузького району. Воно спеціалізується на виробництві сухарів і сухого печива.

. Стільки ж головному інженерові готове платити одне з підприємств Кам'янка-Бузького району. Воно спеціалізується на виробництві сухарів і сухого печива. Трохи менше, 30 тисяч гривень , пропонують машиністам установки самоклейних плівок, дорожнім робітникам, керівникам підрозділів банківської сфери та інженерам-програмістам.

, пропонують машиністам установки самоклейних плівок, дорожнім робітникам, керівникам підрозділів банківської сфери та інженерам-програмістам. Трійку найоплачуваніших професій завершують різальники скла, обвалювальники м'яса, зварники, будівельні монтажники, водії, друкарі флексографічного друкування та головні бухгалтери. Претенденти на ці вакансії можуть розраховувати на 25 тисяч гривень щомісячної зарплати.

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В області є й інші вакансії, на яких непогано платять

Доволі високу зарплату, 20 – 22 тисячі гривень, працедавці пропонують забійникам, бетонярам, арматурникам, інженерам з проєктно-кошторисної роботи, мулярам, трактористам-машиністам сільськогосподарського виробництва та програмістам.

Електрогазозварники, скручувальники виробів кабельного виробництва, водії навантажувачів та лакувальники можуть отримувати 18 тисяч гривень. Окрім цього, у рейтинг із середньою зарплатою від 16 до 17 тисяч гривень потрапили слюсарі-інструментальники, головні енергетики, логісти та менеджери з постачання.

Завершує список вакансій з непоганими зарплатами монтери колії. Такі фахівці можуть отримувати 15,6 тисячі гривень.

У базі Львівського обласного центру зайнятості містяться вакансії лише з офіційним працевлаштуванням.