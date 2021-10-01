Станом на початок року середня зарплата в області становила трохи більше ніж 11 тисяч гривень. Тож, якщо порівнювати із січнем, за 8 місяців жителі області почали отримувати у середньому на 1700 гривень більше.
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На Львівщині впала середня зарплата
В Головному управлінні статистики Львівщини розповіли, що у серпні середня зарплата в області становила 12724 гривні. Ця сума – вдвічі більша від рівня мінімальної зарплати, яка наразі становить 6 тисяч гривень.
Якщо порівнювати з липнем, середня зарплата впала на 1,5% – 200 гривень. Своєю чергою, порівнюючи з серпнем 2020 року, вона підвищилась на 24,4%.
Динаміка середньої зарплати на Львівщині / Дані ГУ статистики Львівщини
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Працівники яких сфер отримали найбільше
Найбільші зарплати у серпні отримували працівники таких сфер:
- нафтогазодобування – 22 952 гривні;
- держуправління й оборони, обов'язкового соцстрахування – 20 962 гривні;
- фінансової й страхової діяльності – 20 038 гривень;
- інформації та телекомунікації – 19 928 гривень;
- виробництв хімічних речовин і хімічної продукції – 19 643 гривні.
Натомість найменший розмір заробітної плати зафіксували у працівників готелів – 7949 гривень. Загалом у серпні одні з найнижчих середніх зарплат отримували працівники:
- освіти – 10 876 гривень;
- медицини – 10 334 гривні;
- торгівлі – 10 754 гривні;
- будівництва – 11 745 гривень;
- сфери розваг та відпочинку – 12 367 гривень;
- транспорту – 14 512 гривень;
- промисловості – 13 509 гривень.
Середня зарплата працівників різних сфер / Дані ГУ статистики Львівщини