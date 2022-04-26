Домовилися з міжнародними організаціями, щоб українські продукти були в пріоритеті, – Садовий

Наразі у магазинах Львова вистачає продуктів і можна придбати все найнеобхідніше. Місцева влада намагається підтримати українську економіку різними способами.

Зокрема міськрада Львова домовилась з міжнародними організаціями, які допомагають переселенцям, щоб вони не привозили продукти з інших країн, а щоб брали кошти й купували продукти українського виробництва, повідомляє 24 канал.

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В ефірі єдиного телемарафону мер Львова Андрій Садовий зауважив, що це важливий імпульс розвитку бізнесу. Також окремо допомагають підприємцям, які приїхали з постраждалих регіонів та розпочинають з нуля.

Сьогодні важливо, щоб економіка працювала. І ми сьогодні максимально допомагаємо тим підприємствам, які заново відкриваються у Львові. Тому що є дуже багато випадків, коли після бомбардувань повністю знищені виробництва, вони приїжджають сюди й ми з міжнародними організаціями допомагаємо з нуля розпочати бізнес,

– заявив Садовий.

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