На другий-третій день перебування у Львові люди переходять на українську, – Садовий

Багато українців знайшли безпечний прихисток у Львові, рятуючись від жахів війни. Деякі з них – російськомовні, однак вони залюбки переходять на українську через 2 – 3 дні перебування у місті Лева.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що перехід на українську повинен бути спокійним та поступовим.

До теми У Львові відкрили вже друге модульне містечко: не останнє

Львів радо приймає вимушених переселенців

Садовий розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Львові щодня приймали орієнтовно 60 тисяч людей лише через залізничний вокзал. Окрім цього, багато українців приїжджали власними автівками.

"Якби ми заздалегідь не зробили реконструкцію площі перед вокзалом, я не знаю, як би ми справлялися. Але ми все одно готувалися. Ще місяць до російської агресії я почав обговорювати з мерами інших міст Заходу України, хто скільки готовий прийняти наших українців, якщо буде війна", – зауважив міський голова.

Він додав, що вимушених переселенців почали приймати вже з 25 лютого. Аби їх розмістити, у місті перебудували 500 установ – освітніх та культурних закладів, бібліотек, спортивних залів тощо. Частина киян, які знайшли прихисток у Львові, вже повернулася до столиці. Однак евакуаційні потяги продовжують прибувати, адже росіяни досі обстрілюють міста на Сході чи Півдні України.

"Дуже складно останні 2 місяці. Але моїм колегам у Харкові чи Миколаєві – набагато складніше. Тому це наш обов'язок сьогодні. Поки наші хлопці – там, на передовій, треба, щоб їхні мами, дружини, рідні були у безпеці. І ми даємо тут максимально, що ми можемо дати", – зазначив Садовий.

Варто прочитати У Львові планують збудувати потужний реабілітаційний центр, – Садовий

Російськомовні хочуть переходити на українську

Садовий розповів, що у 2014 році, після анексії Криму та початку війни на Донбасі, до Львова приїхали приблизно 10 тисяч українців. Саме тут вони знайшли новий безпечний дім.

"Це і Донецьк, і Луганськ, і Крим. І вони нормально вплелися в міське середовище", – додав мер.

Він зауважив, що у Львові й справді у вихідні, особливо в центрі міста, можна почути російську.

Але я вам відкрию одну таємницю – на другий-третій день перебування у Львові люди переходять на українську. Тому що в них є таке бажання. І цей процес мусить бути спокійним,

– наголосив міський голова.

Він також згадав про оголошення на деяких львівських закладах про те, що там не обслуговують людей, які говорять мовою окупантів. На думку міського голови, їх розвішують через нерозуміння ситуації.

"Ну це 1 оголошення на 200 – 300 (закладів – 24 канал). Львів'яни дуже привітно приймають всіх наших громадян, тому що вони – наші, рідні", – зауважив Садовий.

Він додав, що у Львові не знайдеться такої родини, яка не змогла б нічого розповісти про жахи XX століття – концтабори, виселення, вбивства.

"Ми знаємо, що таке російська окупація, ми знаємо, що таке німецька окупація. Ми це все проходили. Просто нас не дуже часто слухали", – додав мер.

За словами міського голови, сьогодні обов'язком Львова є максимальне сприяння та допомога кожній родині, яка знайшла тут свій прихисток. Садовий підсумував, що його вразила жертовність львів'ян, адже зараз усе місто займається волонтерством.

Зауважте – дівчинка з простреленими ногами врятувала поранених