У ДТП на Львівщині загинув 22-річний мотоцикліст
Джерело:ZAXID.NET
Неподалік Мостиська сталася смертельна ДТП за участі мотоцикліста. Хлопець виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з легковиком.
ДТП сталася 14 серпня, близько 14 години. "Жигулі" зіштовхнулися з мотоциклом на дорозі Мостиська – Самбір – Борислав у селі Пнікут.
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Мотоцикліст загинув на місці
Як повідомляє Varta 1, водій мотоциклу не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там він і врізався у ВАЗ-2106. Як видно з фото з місця аварії, передня частина "Жигулі" отримала значні пошкодження. Мотоцикл розлетівся на друзки.
ДТП з мотоциклістом у селі Пнікут / Фото Varta 1
На жаль, врятувати водія мотоциклу не було можливості: від отриманих травм він загинув на місці. Хлопцеві було усього 22 роки.
Мотоцикліст загинув на місці аварії / Фото Varta 1
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