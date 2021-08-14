У ДТП на Львівщині загинув 22-річний мотоцикліст

Неподалік Мостиська сталася смертельна ДТП за участі мотоцикліста. Хлопець виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з легковиком.

ДТП сталася 14 серпня, близько 14 години. "Жигулі" зіштовхнулися з мотоциклом на дорозі Мостиська – Самбір – Борислав у селі Пнікут.

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Мотоцикліст загинув на місці

Як повідомляє Varta 1, водій мотоциклу не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там він і врізався у ВАЗ-2106. Як видно з фото з місця аварії, передня частина "Жигулі" отримала значні пошкодження. Мотоцикл розлетівся на друзки.



ДТП з мотоциклістом у селі Пнікут / Фото Varta 1

На жаль, врятувати водія мотоциклу не було можливості: від отриманих травм він загинув на місці. Хлопцеві було усього 22 роки.



Мотоцикліст загинув на місці аварії / Фото Varta 1

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