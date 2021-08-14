ДТП произошло 14 августа, около 14 часов. "Жигули" столкнулись с мотоциклом на дороге Мостиска – Самбор – Борислав в селе Пникут.

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Мотоциклист погиб на месте

Как сообщает Varta 1, водитель мотоцикла не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он и врезался в ВАЗ-2106. Как видно по фото с места аварии, передняя часть "Жигулей" получила значительные повреждения. Мотоцикл разлетелся вдребезги.

ДТП у Пнікуті
ДТП с мотоциклистом в селе Пникут / Фото Varta 1

К сожалению, спасти водителя мотоцикла не было возможности: от полученных травм он погиб на месте. Парню было всего 22 года.

Мотоцикліст загинув
Мотоциклист погиб на месте аварии / Фото Varta 1

ДТП на Львовщине: последние случаи

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