Дух старого Львова у сучасних світлинах: атмосферна фотогалерея

У вічному шумі міського хаосу львів'яни часто не звертають увагу на те, в якому незвичайному місті вони живуть. 24 канал пропонує переглянути особливу фотогалерею "Старий Львів крізь призму сучасності".

765-річне місто зачаровує усіх місцевих жителів і туристів чарівним архітектурним поєднанням сучасного мистецтва із старовинними здобутками історії. Тут можна милуватись культурою різних національностей та разом із тим відчувати подих Львова, що є особливим, унікальним містом, повідомляє 24 канал.

Цікаво Унікальні фото Львова у 1900-х роках

За 8 століть свого існування Львів перебував під окупацією багатьох країн, які дарували місту свої архітектурні особливості. Польща, Австрія, Німеччина та Росія зробили Львів оригінальним містом з неповторною архітектурою. І покликання нащадків – таким його зберегти.

Крізь призму сучасних елементів архітектури, реставраційних процесів, що торкаються багатьох будівель міста, все одно можна відчути шепіт старого Львова: давню ліпнину, унікальні пам’ятники й навіть незмінну бруківку.

Дух старого Львова

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Офіційне відкриття відбулось у 1900 році.



Головна архітектурна споруда Львова – оперний театр / Фото Марії Твардовської

Фонтан "Нептун" на Площі Ринок (1810 – 1814 роки). На фоні – Латинський катедральний собор.



Латинський катедральний собор на Площі Ринок / Фото Марії Твардовської

Вежа у Стрийському парку, збудована спеціально для Крайової виставки, що відбувалась у 1894 році.



Вежа у Стрийському парку / Фото Марії Твардовської

Львівський національний університет імені Івана Франка, колишній Галицький сейм, збудований у 1877 – 1881 роках.



Львівський національний університет імені Івана Франка / Фото Марії Твардовської

Вулиця Паркова, що з’єднує Стрийський парк та вулицю Івана Франка.



Вулиця Паркова у місті Львів / Фото Марії Твардовської

Площа Ринок, світлина 1934 року.



Площа Ринок / Фото Марії Твардовської

Павільйон "Рацлавської панорами", світлина 1928 року. Сьогодні це кафедра фізичного виховання Львівської політехніки.



Один з корпусів Львівського політехнічного університету / Фото Марії Твардовської

Будинок на розі вулиць Михайла Грушевського та Івана Франка.



Перехрестя Грушевського – Франка у Львові / Фото Марії Твардовської

Автор: Марія Твардовська