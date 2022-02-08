765-летний город очаровывает всех местных жителей и туристов волшебным архитектурным сочетанием современного искусства со старинными достижениями истории. Здесь можно любоваться культурой разных национальностей и вместе с тем чувствовать дыхание Львова, что является особым уникальным городом, сообщает 24 канал.

Интересно Уникальные фото Львова в 1900-х годах

За 8 веков своего существования Львов находился под оккупацией многих стран, даривших городу свои архитектурные особенности. Польша, Австрия, Германия и Россия сделали Львов оригинальным городом с неповторимой архитектурой. И призвание потомков – таким его сохранить.

Сквозь призму современных элементов архитектуры, реставрационных процессов, затрагивающих многие здания города, все равно можно ощутить шепот старого Львова: древнюю лепнину, уникальные памятники и даже неизменную брусчатку.

Дух старого Львова

Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Саломеи Крушельницкой. Официальное открытие прошло в 1900 году.

Главное архитектурное сооружение Львова – оперный театр / Фото Марии Твардовской

Фонтан "Нептун" на Площади Рынок (1810 – 1814). На фоне – Латинский кафедральный собор.

Кафедральный собор на Площади Рынок / Фото Марии Твардовской

Башня в Стрыйском парке, построенная специально для краевой выставки, проходившей в 1894 году.

Башня в Стрыйском парке / Фото Марии Твардовской

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, бывший Галицкий сейм, построенный в 1877 – 1881 годах.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко / Фото Марии Твардовской

Улица Парковая, соединяющая Стрыйский парк и улицу Ивана Франко.

Улица Паркова в городе Львов / Фото Марии Твардовской

Площадь Рынок, фотография 1934 года.

Площадь Рынок / Фото Марии Твардовской

Павильон "Рацлавской панорамы", фотография 1928 года. Сегодня кафедра физического воспитания Львовской политехники.

Один из корпусов Львовского политехнического университета / Фото Марии Твардовской

Дом на пересечении улиц Михаила Грушевского и Ивана Франко.

Перекресток Грушевского – Франко во Львове / Фото Марии Твардовской

Автор: Мария Твардовская