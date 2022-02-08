765-річне місто зачаровує усіх місцевих жителів і туристів чарівним архітектурним поєднанням сучасного мистецтва із старовинними здобутками історії. Тут можна милуватись культурою різних національностей та разом із тим відчувати подих Львова, що є особливим, унікальним містом, повідомляє 24 канал.
Цікаво Унікальні фото Львова у 1900-х роках
За 8 століть свого існування Львів перебував під окупацією багатьох країн, які дарували місту свої архітектурні особливості. Польща, Австрія, Німеччина та Росія зробили Львів оригінальним містом з неповторною архітектурою. І покликання нащадків – таким його зберегти.
Крізь призму сучасних елементів архітектури, реставраційних процесів, що торкаються багатьох будівель міста, все одно можна відчути шепіт старого Львова: давню ліпнину, унікальні пам’ятники й навіть незмінну бруківку.
Дух старого Львова
- Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Офіційне відкриття відбулось у 1900 році.
Головна архітектурна споруда Львова – оперний театр / Фото Марії Твардовської
- Фонтан "Нептун" на Площі Ринок (1810 – 1814 роки). На фоні – Латинський катедральний собор.
Латинський катедральний собор на Площі Ринок / Фото Марії Твардовської
- Вежа у Стрийському парку, збудована спеціально для Крайової виставки, що відбувалась у 1894 році.
Вежа у Стрийському парку / Фото Марії Твардовської
- Львівський національний університет імені Івана Франка, колишній Галицький сейм, збудований у 1877 – 1881 роках.
Львівський національний університет імені Івана Франка / Фото Марії Твардовської
- Вулиця Паркова, що з’єднує Стрийський парк та вулицю Івана Франка.
Вулиця Паркова у місті Львів / Фото Марії Твардовської
- Площа Ринок, світлина 1934 року.
Площа Ринок / Фото Марії Твардовської
- Павільйон "Рацлавської панорами", світлина 1928 року. Сьогодні це кафедра фізичного виховання Львівської політехніки.
Один з корпусів Львівського політехнічного університету / Фото Марії Твардовської
- Будинок на розі вулиць Михайла Грушевського та Івана Франка.
Перехрестя Грушевського – Франка у Львові / Фото Марії Твардовської