Двічі поранений у боях: у Львові обрали очільника управління надзвичайних ситуацій та тероборони

У Львівській міськраді обрали керівника управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони. Ним став колишній заступник командира 80-ї десантно-штурмової бригади з озброєння, підполковник Микола Грицайчук.

Грицайчук брав участь у бойових діях на Сході. Там він отримав 2 поранення.

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В ЛМР обрали очільника управляння НС та тероборони

Колишній заступник командира 80-ї десантно-штурмової бригади з озброєння, підполковник Микола Грицайчук очолив управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони ЛМР. До того він працював на посаді позаштатного радника міського голови з питань тероборони та цивільного захисту.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що Грицайчук – надзвичайно кваліфікована людина, яка має досвід роботи у ЗСУ. Коли в ЛМР розпочали перезавантаження управління надзвичайних ситуацій, то зрозуміли, що на посаду його очільника слід призначити саме військового.

Після особистого знайомства я зрозумів, що пан Микола – саме той кандидат. Він знає, що таке війна, не зі слів чи книжок. Адже здобув неоціненний досвід, який сьогодні зможе використати для безпеки нашої громади,

– додав Садовий.

За словами командира тероборони Львівщини, підполковника Валерія Курка, коли він очолив бригаду та прийшов на зустріч до міського голови, то був приємно здивованим тим, що його радником є саме Грицайчук.

"І тепер я не просто сподіваюся – я впевнений, що він впорається зі всіма завданнями, викликами та ризиками, які перед ним будуть на цій новій посаді", – зазначив Курко.

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Коротка біографія Миколи Грицайчука