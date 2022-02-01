Двічі поранений у боях: у Львові обрали очільника управління надзвичайних ситуацій та тероборони
Джерело:Львівська міськрада
У Львівській міськраді обрали керівника управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони. Ним став колишній заступник командира 80-ї десантно-штурмової бригади з озброєння, підполковник Микола Грицайчук.
Грицайчук брав участь у бойових діях на Сході. Там він отримав 2 поранення.
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В ЛМР обрали очільника управляння НС та тероборони
Колишній заступник командира 80-ї десантно-штурмової бригади з озброєння, підполковник Микола Грицайчук очолив управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони ЛМР. До того він працював на посаді позаштатного радника міського голови з питань тероборони та цивільного захисту.
Мер Львова Андрій Садовий розповів, що Грицайчук – надзвичайно кваліфікована людина, яка має досвід роботи у ЗСУ. Коли в ЛМР розпочали перезавантаження управління надзвичайних ситуацій, то зрозуміли, що на посаду його очільника слід призначити саме військового.
Після особистого знайомства я зрозумів, що пан Микола – саме той кандидат. Він знає, що таке війна, не зі слів чи книжок. Адже здобув неоціненний досвід, який сьогодні зможе використати для безпеки нашої громади,
– додав Садовий.
За словами командира тероборони Львівщини, підполковника Валерія Курка, коли він очолив бригаду та прийшов на зустріч до міського голови, то був приємно здивованим тим, що його радником є саме Грицайчук.
"І тепер я не просто сподіваюся – я впевнений, що він впорається зі всіма завданнями, викликами та ризиками, які перед ним будуть на цій новій посаді", – зазначив Курко.
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Коротка біографія Миколи Грицайчука
- Грицайчук у 2004 році закінчив військовий інститут Національного університету "Львівська політехніка". Він отримав диплом з відзнакою за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство".
- З 1998 до 1999 року військовий служив у 6 окремій аеромобільній бригаді міста Хирів.
- З 2004 до 2018 року Грицайчук проходив військову службу в 80 окремій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ. Він був командиром взводу, помічником начальника служби, начальником служби та заступником командира військової частини з озброєння. Військове звання – підполковник
- У 2014 – 2017 роках військовослужбовець брав безпосередню участь у боях за Слов’янськ, рейді 80 Бригади в Луганський аеропорт та боях навколо летовища. Там його двічі поранили.
- Указами президента Грицайчука відзначили медаллю "За військову службу Україні" та орденом "Богдана Хмельницького III ступеня".