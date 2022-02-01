Грицайчук принимал участие в боевых действиях на востоке. Там он получил 2 ранения.
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Бывший заместитель командира 80-й десантно-штурмовой бригады по вооружению, подполковник Николай Грицайчук возглавил управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны ЛГС. До этого он работал в должности внештатного советника городского главы по вопросам теробороны и гражданской защиты.
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что Грицайчук – чрезвычайно квалифицированный человек, который имеет опыт работы в ВСУ. Когда в ЛГС начали перезагрузку управления чрезвычайных ситуаций, то поняли, что на должность его руководителя следует назначить именно военного.
После личного знакомства я понял, что Николай – именно тот кандидат. Он знает, что такое война, не со слов или книг. Ведь получил неоценимый опыт, который сегодня сможет использовать для безопасности нашей общины,
– добавил Садовый.
По словам командира теробороны Львовской области, подполковника Валерия Курка, когда он возглавил бригаду и пришел на встречу к мэру, то был приятно удивлен тем, что его советником является именно Грицайчук.
"И теперь я не просто надеюсь – я уверен, что он справится со всеми задачами, вызовами и рисками, которые перед ним будут на этой новой должности", – сказал Курко.
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Краткая биография Николая Грицайчука
- Грицайчук в 2004 году окончил военный институт Национального университета "Львовская политехника". Он получил диплом с отличием по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство".
- С 1998 до 1999 года военный служил в 6 отдельной аэромобильной бригаде города Хыров.
- С 2004 по 2018 год Грицайчук проходил военную службу в 80 отдельной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ. Он был командиром взвода, помощником начальника службы, начальником службы и заместителем командира воинской части по вооружению. Воинское звание – подполковник
- В 2014 – 2017 годах военнослужащий принимал непосредственное участие в боях за Славянск, рейде 80 Бригады в Луганский аэропорт и боях вокруг аэродрома. Там его дважды ранили.
- Указами президента Грицайчука отметили медалью "За военную службу Украине" и орденом "Богдана Хмельницкого III степени".