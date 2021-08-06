У двох містах Львівщини опалювальний сезон знову під загрозою зриву: яка причина

Опалювальний сезон у Новояворівську та Новому Роздолі опинився під загрозою зриву. На теплоелектроцентралях цих міст поки не провели необхідні роботи.

Працівників ТЕЦ перевели на триденний робочий тиждень. Також там відбуваються скорочення персоналу.

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ТЕЦ не підготували до опалювального сезону

Робоча група Львівської облдержадміністрації перевірила Новояворівську та Новороздільську ТЕЦ на готовність до роботи в осінньо-зимовий період. Виявилось, що теплоелектроцентралі не готові до опалювального сезону. Голова ЛОДА Максим Козицький розповів, що на ТЕЦ не виконують в повному обсязі затверджений план заходів. Окрім цього, працівників перевели на триденний робочий тиждень й наразі там відбуваються скорочення.

Дочірня компанія "Нафтогазу" ТОВ "Нафтогаз Тепло" у Новороздільській ТЕЦ не провела поточний ремонт парового котла, не завершила ремонт парової турбіни та випробування котлів після ремонту. Окрім цього, там не відновили теплову ізоляцію теплових мереж та не здійснили повірки засобів вимірювальної техніки.

У Новояворівській ТЕЦ не здійснили поточного ремонту підігрівачів водомережі, не замінили підшипники на двигуні вентиляторів та аварійних ділянок мережевих трубопроводів

За словами Козицького, комісія також зафіксувала відсутність на складах ТЕЦ матеріально-технічних засобів та засобів індивідуального захисту для підготовки до опалювального сезону.

Фактично не ведуться роботи із ремонту трубопроводів, аварійний стан яких спричинив найбільші перебої з теплопостачанням упродовж опалювального сезону минулого року, – додав посадовець

Очільник ЛОДА зазначив, що проблемою є й те, що від осені 2020 року АРМА не передала, а ТОВ "Нафтогаз Тепло" не взяло в управління теплові мережі в Новояворівську.

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ЛОДА звернеться до уряду

Козицький наголосив, що ЛОДА звернеться до НАК "Нафтогаз України" та Кабміну щодо виділення фінансування для підготовки Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ до опалювального сезону.

"Сподіваємось на конструктивну співпрацю облдержадміністрації з Кабінетом Міністрів та НАК "Нафтогаз", щоб Новояворівськ та Новий Розділ повноцінно та без проблем ввійшли в опалювальний сезон", – підсумував посадовець.

За інформацією ZAXID.NET, мовиться про виділення близько 20 мільйонів гривень.

Новояворівська та Новороздільська ТЦ належали Дубневичам

ТЕЦ у Новому Роздолі та Новояворівську фактично належать фірмам братів Ярослава та Богдана Дубневичів ТОВ "Енергія-Новояворівськ", ТОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТОВ "Енергія".

У Львові на початку 2018 року правоохоронці затримали кількох посадовців цих компаній. Їх підозрювали в крадіжці газу НАК "Нафтогаз України", який, за даними слідства, незаконно використали на ТЕЦ. Збитки сягнули понад 1,4 мільярда гривень.

Суд арештував обидві ТЕЦ. Їхні майнові комплекси передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Воно визначило нового управителя – київську фірму "Гарант Енерго М".

Однак за понад рік компанія не змогла налагодити теплопостачання у Новояворівську та Новому Роздолі, заборгувавши понад 380 мільйонів гривень за спожитий газ.

Тоді ж з ТЕЦ почали масово звільнятися працівники, яким не виплачували зарплату.

Восени 2019 року АРМА змінило управителя теплоелектроцентралей. Ним стала дочірня компанія НАК "Нафтогаз України" – ТОВ "Нафтогаз Тепло".

ТЕЦ забезпечують теплопостачання та електропостачання Новояворівська та Нового Роздолу, у яких проживає майже 60 тисяч людей.