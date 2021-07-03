Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Уряду вже видали відповідні розпорядження.

Читайте також Аж на третину: уряд очікує зростання тарифів на опалення та гарячу воду цього року

Уряд готується до опалювального сезону

За словами Шмигаля, це питання перебуває під його контролем та контролем профільних міністерств, зокрема Міністерства розвитку громад та Міністерства енергетики.

Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, у визначені законом терміни, без зривів, я вас в цьому запевняю,

– наголосив прем'єр.

Він відзначив, що відповідні органи та НАК "Нафтогаз" розв'язують питання підготовки і запуску до опалювального сезону теплоелектроцентралей.

Зауважимо! Опалювальний сезон в Україні зазвичай стартує в середині жовтня.

План підготовки затвердили в червні

Уряд 9 червня затвердив план підготовки до опалювального сезону 2021 – 2022 років. За словами Шмигаля, Україна має стабільно пройти опалювальний сезон.

Відзначимо, що у підземних сховищах нашої держави, станом на середину жовтня, повинен бути запас природного газу розміром щонайменше 17 мільярдів кубометрів.