Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Правительству уже выдали соответствующие распоряжения.

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Правительство готовится к отопительному сезону

По словам Шмыгаля, этот вопрос находится под его контролем и контролем профильных министерств, в частности Министерства развития общин и Министерства энергетики.

Отопительный сезон начнется вовремя, в определенные законом сроки, без срывов, я вас в этом уверяю,

– подчеркнул премьер.

Он отметил, что соответствующие органы и НАК "Нафтогаз" решают вопросы подготовки и запуска к отопительному сезону теплоэлектроцентралей.

Отметим! Отопительный сезон в Украине обычно стартует в середине октября.

План подготовки утвердили в июне

Правительство 9 июня утвердило план подготовки к отопительному сезону 2021 – 2022 годов. По словам Шмыгаля, Украина должна стабильно пройти отопительный сезон.

Отметим, что в подземных хранилищах нашего государства, по состоянию на середину октября, должен быть запас природного газа размером не менее 17 миллиардов кубометров.