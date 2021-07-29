У заволодінні майном НАК "Нафтогаз України" обвинувачують 5 людей. Зауважимо, мовиться про розкрадання природного газу на 729,8 мільйона гривень.

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Перелік обвинувачених

2 колишніх директорів ТзОВ "Енергія – Новий Розділ" і ТзОВ "Енергія – Новояворівськ";

колишній технічний директор "Енергія – Новий Розділ";

колишній фінансовий директор двох підприємств;

організатор схеми, радник директора ТзОВ "Енергія".

Що відомо про справу

За даними слідства, впродовж 2016 – 2017 років Новояворівська й Новороздільська ТЕЦ уклали з "Нафтогазом" угоди про закупівлю газу. Щоб зробити тепло дешевшим для населення, "Нафтогаз" продав блакитне паливо за зниженою ціною.

Однак підприємства організували корупційну схему – вони продовжили продавати газ дорожче, чим отримали надприбуток. Відповідно "Нафтогаз" одержав збитки.

Експертиза показала, що зловмисники заволоділи 151,8 мільйона кубометрів.

Зверніть увагу! Обидві ТЕЦ належать Ярославу та Богдану Дубневичам, однак їхню причетність до розкрадання слідство ще не довело.



Першу справа про розкрадання передали до суду ще 2 роки тому. Вона стосується привласнення 300 мільйонів кубометрів впродовж 2013 – 2015 років.