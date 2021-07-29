У заволодінні майном НАК "Нафтогаз України" обвинувачують 5 людей. Зауважимо, мовиться про розкрадання природного газу на 729,8 мільйона гривень.
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Перелік обвинувачених
- 2 колишніх директорів ТзОВ "Енергія – Новий Розділ" і ТзОВ "Енергія – Новояворівськ";
- колишній технічний директор "Енергія – Новий Розділ";
- колишній фінансовий директор двох підприємств;
- організатор схеми, радник директора ТзОВ "Енергія".
Що відомо про справу
За даними слідства, впродовж 2016 – 2017 років Новояворівська й Новороздільська ТЕЦ уклали з "Нафтогазом" угоди про закупівлю газу. Щоб зробити тепло дешевшим для населення, "Нафтогаз" продав блакитне паливо за зниженою ціною.
Однак підприємства організували корупційну схему – вони продовжили продавати газ дорожче, чим отримали надприбуток. Відповідно "Нафтогаз" одержав збитки.
Експертиза показала, що зловмисники заволоділи 151,8 мільйона кубометрів.