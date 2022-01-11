Е-квиток у Львові: який вигляд матиме мобільний додаток та коли він запрацює

У Львові з 13 січня запрацює е-квиток. Для зручності пасажирів фахівці розробили мобільний додаток, за допомогою якого можна буде розраховуватись за проїзд.

Додаток, ймовірно, почне працювати вже з березня. Після введення е-квитка у громадському транспорті Львова певний час він працюватиме лише для пільговиків.

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Який вигляд матиме додаток для е-квитка

У Львові розробили мобільний застосунок "Леокарт" для користування електронним квитком у громадському транспорті. За допомогою нього генеруватиметься QR-код для оплати проїзду.

Пасажири, створивши особистий кабінет у мобільному та веб застосунках, зможуть обирати тарифи, зараховувати гроші, відстежувати історію платежів та створювати маршрути. Про це розповів Олег Засадний, який відповідає за проєкт е-квитка у SoftServe. Компанія вже завершує роботу над тестуванням програмного забезпечення для цієї системи.



Вкладка "Мої квитки" / Фото "Твоє місто"

Провідний інженер з ІТ-супроводу в проєкті Leocard Олександр Гудима зазначив, що у першій вкладці можна буде купити квитки:

пересадковий, що дає можливість пересадки за 40 хвилин,

короткостроковий – на 1 – 7 днів,

довгостроковий – на 30 – 365 днів.

Наступні вкладки – "Мої квитки" та "Маршрути", де можна вказати рух, щоб знати, коли приїжджає транспорт. Також у застосунку є функція планування маршруту.



У додатку можна буде купити квитки / Фото "Твоє місто"

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Додаток проходить тестування

Застосунок ще повинен пройти 2 – 3 перевірки на надійність та безпеку. Керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило зауважив, що додаток, ймовірно, стане доступним у березні 2022 року.

Що стосується пасажирів, які платитимуть за проїзд, то впродовж першого кварталу будемо переходити на безготівкову оплату. Після завершення цього процесу плануємо перейти на оплату роботи транспорту з міського бюджету. Це буде цьогорічний фінальний етап,

– зазначив посадовець.

У Львові запровадять е-квиток з 13 січня. Спершу він працюватиме лише для пільговиків. За словами Забарила, щоб мати право на безоплатний проїзд, пільговики повинні будуть валідувати свою картку.

У місті вже видали понад 10 тисяч карток. Окрім цього, приблизно 100 тисяч пільговиків надіслали заяву про видачу, а майже 45 тисяч карток уже видрукували.



У додатку можна буде побудувати оптимальний маршрут / Фото "Твоє місто"