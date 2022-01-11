Приложение, вероятно, начнет работать уже с марта. После введения е-билета в общественном транспорте Львова определенное время он будет работать только для льготников.

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Какой вид будет иметь приложение для е-билета

Во Львове разработали мобильное приложение "Леокарт" для пользования электронным билетом в общественном транспорте. С помощью него будет генерироваться QR-код для оплаты проезда.

Пассажиры, создав личный кабинет в мобильном и веб-приложениях, смогут выбирать тарифы, зачислять деньги, отслеживать историю платежей и создавать маршруты. Об этом рассказал Олег Засадный, который отвечает за проект е-билета в SoftServe. Компания уже завершает работу над тестированием программного обеспечения для этой системы.

Вкладка "Мои билеты" / Фото "Твоє місто"

Ведущий инженер по ІТ-сопровождению в проекте Leocard Александр Гудыма отметил, что в первой вкладке можно будет купить билеты:

пересадочный, который дает возможность пересадки за 40 минут,

краткосрочный – на 1 – 7 дней,

долгосрочный – на 30 – 365 дней.

Следующие вкладки – "Мои билеты" и "Маршруты", где можно указать движение, чтобы знать, когда приезжает транспорт. Также в приложении есть функция планирования маршрута.

В приложении можно будет купить билеты / Фото "Твоє місто"

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Приложение проходит тестирование

Приложение еще должно пройти 2 – 3 проверки на надежность и безопасность. Руководитель департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарыло отметил, что приложение, вероятно, станет доступным в марте 2022 года.

Что касается пассажиров, которые будут платить за проезд, то в течение первого квартала будем переходить на безналичную оплату. После завершения этого процесса планируем перейти на оплату работы транспорта из городского бюджета. Это будет финальный этап этого года,

– отметил чиновник.

Во Львове введут е-билет с 13 января. Сначала он будет работать только для льготников. По словам Забарыло, чтобы иметь право на бесплатный проезд, льготники должны будут валидировать свою карточку.

В городе уже выдали более 10 тысяч карточек. Кроме этого, примерно 100 тысяч льготников направили заявление о выдаче, а почти 45 тысяч карт уже напечатали.

В приложении можно будет построить оптимальный маршрут / Фото "Твоє місто"