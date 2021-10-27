Фура злетіла у провалля: у ДТП на Львівщині постраждали двоє людей

Поблизу Турки на Львівщині 52-річний водій вантажівки МАН не впорався з керуванням і злетів з дороги. У результаті ДТП він та його 22-річний пасажир травмувалися.

Двох потерпілих чоловіків відвезли до лікарні. Аварія сталася 26 жовтня о 22.50 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород.

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Деталі ДТП

Як попередньо встановили поліцейські, водій вантажівки МАН не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся. Внаслідок аварії травмувалися він та його пасажир зазнали тілесних ушкоджень.

Відомо, що водій фури є львів'янином, а його пасажир – житель одного з міст Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання правової кваліфікації.

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