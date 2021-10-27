Двох потерпілих чоловіків відвезли до лікарні. Аварія сталася 26 жовтня о 22.50 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород.
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Деталі ДТП
Як попередньо встановили поліцейські, водій вантажівки МАН не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся. Внаслідок аварії травмувалися він та його пасажир зазнали тілесних ушкоджень.
Відомо, що водій фури є львів'янином, а його пасажир – житель одного з міст Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання правової кваліфікації.
Останні аварії за участю вантажівок
- На Київщині 22 жовтня сталася масштабна аварія. У ДТП потрапили автобус ПАЗ та вантажівка FAW. Відомо, що в автобусі були 17 громадян Білорусі, 6 з них госпіталізували до лікарні.
- 21 жовтня на Харківщині фура влетіла в припарковану вантажівку. Від отриманих травм водій першої загинув ще до прибуття швидкої.
- На Одещині 21 жовтня зіштовхнулися 2 вантажівки. Унаслідок ДТП вони загорілися. У результаті аварії спалахнула масштабна пожежа. Відомо, що є постраждалі.