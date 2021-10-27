Двоих пострадавших мужчин отвезли в больницу. Авария произошла 26 октября в 22:50 на автодороге Львов – Самбор – Ужгород.
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Детали ДТП
Как предварительно установили полицейские, водитель грузовика МАН не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии он и его пассажир получили телесные повреждения.
Известно, что водитель фуры является львовянином, а его пассажир – житель одного из городов Львовщины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос правовой квалификации.
Последние аварии с участием грузовиков
- На Киевщине 22 октября произошла масштабная авария. В ДТП попали автобус ПАЗ и грузовик FAW. Известно, что в автобусе были 17 граждан Беларуси, 6 из них госпитализировали в больницу.
- 21 октября на Харьковщине фура влетела в припаркованный грузовик. От полученных травм водитель первой погиб еще до прибытия скорой.
- В Одесской области 21 октября столкнулись 2 грузовика. В результате ДТП они загорелись. На месте аварии вспыхнул масштабный пожар. Известно, что есть пострадавшие.