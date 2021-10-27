Двоих пострадавших мужчин отвезли в больницу. Авария произошла 26 октября в 22:50 на автодороге Львов – Самбор – Ужгород.

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Детали ДТП

Как предварительно установили полицейские, водитель грузовика МАН не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии он и его пассажир получили телесные повреждения.

Известно, что водитель фуры является львовянином, а его пассажир – житель одного из городов Львовщины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос правовой квалификации.

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