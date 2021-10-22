По данным правоохранителей, в ДТП, предварительно, виноват водитель автобуса, который не пропустил грузовик.

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Автобус "ПАЗ" должен был предоставить преимущество в движении грузовику, но не сделал этого. Как следствие – пассажирский автобус влетел в грузовик и перевернулся. Сразу 6 путешественников доставили в Обуховскую центральную районную больницу.

На месте работали несколько карет скорой и много правоохранителей. Последние устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Что известно о состоянии пострадавших

После первичного осмотра врачи Обуховской ЦРБ сообщили, что пострадавшие получили травмы средней и легкой степени. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Специалисты Минздрава Беларуси находятся в постоянном контакте с украинскими коллегами.



Место ДТП / Фото Нацполиции Украины