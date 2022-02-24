Голова ЛОДА радить жителям Львівщини залишатися вдома й не виходити навіть у магазини

Голова ЛОДА Максим Козицький звернувся до жителів Львівщини із закликом залишатися вдома й не виходити навіть у магазини. Людей просять зберігати спокій.

Козицький повідомив, що школи, садочки та університети переходять на дистанційний режим роботи. У ніч на 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

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Жителі Львівщини, зберігайте спокій. Прошу всіх максимально обмежити переміщення. Не біжіть у магазини, не їдьте на заправки, залишайтеся вдома,

– наголосив Козицький.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!