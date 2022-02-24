Голова ЛОДА радить жителям Львівщини залишатися вдома й не виходити навіть у магазини
24 лютого 2022 , 08:02Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Максима Козицького
Голова ЛОДА Максим Козицький звернувся до жителів Львівщини із закликом залишатися вдома й не виходити навіть у магазини. Людей просять зберігати спокій.
Козицький повідомив, що школи, садочки та університети переходять на дистанційний режим роботи. У ніч на 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
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Жителі Львівщини, зберігайте спокій. Прошу всіх максимально обмежити переміщення. Не біжіть у магазини, не їдьте на заправки, залишайтеся вдома,
– наголосив Козицький.