У горах на Львівщині перекинулось туристичне авто

У Стрийському районі Львівської області 29 вересня перекинувся автомобіль, який перевозив туристів. Унаслідок ДТП постраждали 5 осіб.

Деталі ДТП у Карпатах

Аварія трапилася неподалік села Волосянка о 16:48. Автомобіль УАЗ їхав туристичним маршрутом гори Високий Верх.

Читайте також На Львівщині Volkswagen на швидкості наштрикнувся на відбійник

Відомо, що 47-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав у кювет й автівка перекинулася. Загалом у салоні перебувало 7 туристів. Внаслідок ДТП 5 з них зазнали травм різного ступеня важкості. Серед них:

четверо 33-річних чоловіків;

один 24-річний хлопець.

Постраждалих з автівки транспортували 6 працівників ДСНС. Вони передали потерпілих медикам, а ті відвезли пасажирів у Сколівську лікарню.



Рятувальники допомагали транспортувати постраждалих / ДСНС



У ДТП в горах постраждали 5 осіб / Фото ДСНС



Потерпілих відвезли у лікарню / Фото ДСНС

Останні ДТП в Україні