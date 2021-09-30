У горах на Львівщині перекинулось туристичне авто
Джерело:ДСНС
У Стрийському районі Львівської області 29 вересня перекинувся автомобіль, який перевозив туристів. Унаслідок ДТП постраждали 5 осіб.
Деталі ДТП у Карпатах
Аварія трапилася неподалік села Волосянка о 16:48. Автомобіль УАЗ їхав туристичним маршрутом гори Високий Верх.
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Відомо, що 47-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав у кювет й автівка перекинулася. Загалом у салоні перебувало 7 туристів. Внаслідок ДТП 5 з них зазнали травм різного ступеня важкості. Серед них:
- четверо 33-річних чоловіків;
- один 24-річний хлопець.
Постраждалих з автівки транспортували 6 працівників ДСНС. Вони передали потерпілих медикам, а ті відвезли пасажирів у Сколівську лікарню.
Рятувальники допомагали транспортувати постраждалих / ДСНС
У ДТП в горах постраждали 5 осіб / Фото ДСНС
Потерпілих відвезли у лікарню / Фото ДСНС
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