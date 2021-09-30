Детали ДТП в Карпатах
Авария случилась недалеко от села Волосянка в 16:48. Автомобиль УАЗ ехал по туристическому маршруту горы Высокий Верх.
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Известно, что 47-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет и машина перевернулась. Всего в салоне находилось 7 туристов. В результате ДТП 5 из них получили травмы различной степени тяжести. Среди них:
- четверо 33-летних мужчин;
- один 24-летний парень.
Пострадавших из машины транспортировали 6 работников ГСЧС. Они передали пострадавших медикам, а те отвезли пассажиров в Сколевскую больницу.
Спасатели помогали транспортировать пострадавших / ГСЧС
В ДТП в горах пострадали 5 человек / Фото ГСЧС
Пострадавших отвезли в больницу / Фото ГСЧС
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