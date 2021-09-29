Также в результате аварий травмировались 4 человека. Правоохранители призывают скутеристов и мотоциклистов не превышать скорости и внимательно следить за дорогой.

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На Львовщине разбился 16-летний парень

Смертельная авария произошла примерно в 21: 00 на дороге между селами Затемное и Погорельцы Львовского района. 16-летний житель одного из сел области не справился с управлением мотоциклом Suzuki и упал на проезжую часть.

В результате аварии водитель получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия врачей, парень умер в больнице. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.



Парень погиб, несмотря на усилия врачей / коллаж 24 канала (Фото полиции Львовщины)

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В результате других аварий пострадали 4 человека

В Комарно 28 сентября примерно в 14: 00 на улице Сечевых Стрельцов столкнулись авто BMW, которым управлял 47-летний львовянин, и мотоцикл Spark. За его рулем находился 20-летний местный житель. В результате аварии мотоциклист травмировался.

В городе Каменка-Бугская около 13:00 на улице Героев Небесной Сотни столкнулись легковушка Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 35-летний местный житель, и мотоцикл Geon, которым управлял 27-летний местный житель. Как и в предыдущем случае, мотоциклист получил травмы.

Еще одно ДТП произошло примерно в 13: 00 на дороге Гаек – Большие Мосты, вблизи села Гаек. Там столкнулись Daewoo Nexia, которым управлял 24-летний житель города Каменка-Бугская, и мотоцикл Mustang. В результате аварии мотоциклист, 26-летний житель села Жовтанцы, получил перелом ноги. Его отвезли в больницу.

На улице Героев УПА в Сокале в 18:10 столкнулись мопед Viper и велосипед, которым управлял 49-летний житель Сокаля. 16-летнего пассажира мопеда доставили в больницу с переломом ноги.

Следователи открыли уголовные производства по всем фактам ДТП.

Сейчас правоохранители проводят досудебные расследования. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварий.



28 сентября произошло 5 ДТП с участием мотоциклистов / Фото полиции Львовщины



4 человека травмировались, а один – погиб / Фото полиции Львовщины