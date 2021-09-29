Водій мав багаторічний досвід
Мешканці селища Берегезнувате розповіли, що пасажири мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter поверталися додому з роботи. Вони їздили збирати в полі помідори у сусіднє село.
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Mercedes їхав у напрямку Снігурівки та раптово зіткнувся з фурою, що рухалася зустрічною смугою. Водій не впорався з керуванням і мікроавтобус занесло на узбіччя, де він зіткнувся з причепом КамАЗу, який стояв.
Водія звали Василь Коваленко. У молодості він навіть працював на БАМі. Років 25 тому водив вантажні машини, потім багато років працював водієм в СЕС. Останні років 10, а може і всі 15, він за кермо вже не сідав, був на пенсії,
– розповів мешканець Берегезнуватого.
Він додав, що бус був нестійкий. Тому, коли Василь різко повернув ліворуч, Mercedes зачепив вантажівку.
Зауважимо, у той день Коваленка попросили підмінити постійного водія та поїхати по людей. Пасажирка розповіла, що Василь кудись дуже поспішав та швидко їхав.
Що відомо про жертв аварії
Унаслідок ДТП загинуло 4 людей:
- водій Василь Коваленко;
- 15-річний підліток, який поїхав збирати помідори разом з мамою. Наразі жінка перебуває у важкому стані в реанімації;
- молода мама двох маленьких дітей;
- 50-річна Ірина Коваленко. За словами місцевих, сім'ї та дітей у неї не було. Раніше жінка викладала у селищі танці і була тренеркою з фітнесу.
Крім того, в аварії постраждали ще 6 людей, лише двом з них дозволили лікуватися вдома. Решта всі перебувають у лікарні.
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Деталі смертельної ДТП
- Трагедія трапилася близько 19:55 на трасі Снігурівка – Калинівка поблизу села Широке.
- Правоохоронці шукають свідків ДТП. Особливо у випадку, якщо вони мають записи аварії на відеореєстраторі.