Грім і блискавиці посеред січня: у Львові вирує негода – моторошні відео
14 січня 2022 , 20:18Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Львові у пятницю, 14 січня, вирує справжня негода. Посеред січня раптово вдарив грім та спалахнули блискавиці.
Очевидці діляться епічними кадрами. Такий "подарунок" серед зими неабияк здивував львів'ян.
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У соцмережах вони залишають багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "Грім зимою до лютих морозів. Є така приказка";
- "Вперше за 30 років бачу таке";
- "Центр Львова гриміло, я подумала, шо то мені причулось, привідкрила вікно, сипало, як рисом, я в шоку, ще такого зимою не було";
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