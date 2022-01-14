Грім і блискавиці посеред січня: у Львові вирує негода – моторошні відео

14 січня 2022 , 20:18
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Джерело:

24 канал

У Львові у пятницю, 14 січня, вирує справжня негода. Посеред січня раптово вдарив грім та спалахнули блискавиці.

Очевидці діляться епічними кадрами. Такий "подарунок" серед зими неабияк здивував львів'ян. 

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У соцмережах вони залишають багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

  • "Грім зимою до лютих морозів. Є така приказка";
  • "Вперше за 30 років бачу таке";
  • "Центр Львова гриміло, я подумала, шо то мені причулось, привідкрила вікно, сипало, як рисом, я в шоку, ще такого зимою не було";

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