"Імені Моргенштерна": у Львові кілька місяців не можуть перейменувати гуртожиток

Гуртожиток №6 ЛНУ імені Івана Франка кілька місяців має дивну назву в додатку Google Maps. Жартівники перейменували його на честь російського співака Моргенштерна.

Назву гуртожитку поки не можуть змінити. Її досі не затвердили модератори.

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У Львові перейменували гуртожиток ЛНУ

Гуртожиток №6 Львівського національного університету імені Івана Франка розміщений на вулиці Пасічній, 62Б. Нещодавно він втрапив у скандал. Вже кілька місяців у додатку Google Maps будівля називається так: "Гуртожиток №6 ЛНУ ім. Моргенштерна".

За словами студентів, вони дуже хотіли б повернути гуртожитку стару назву. Однак поки цього не вдається зробити, адже просто перейменувати його в додатку неможливо.

У застосунку можна лише запропонувати зміну, яку модератор затверджує чи відхиляє. Попри безліч скарг, гуртожиток й досі має ім'я скандального російського співака.

У додатку Google Maps гуртожиток ЛНУ №5, що розміщений навпроти, нещодавно назвали на честь співака DZIDZIO. Через тривалий час його таки вдалося перейменувати завдяки численним скаргам.



Гуртожиток назвали на честь Моргенштерна / Фото Google Maps