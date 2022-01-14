Відео оприлюднили в місцевих телеграм-каналах 14 січня. Мовиться про гуртожиток на Одеського національного медичного університету на вулиці Воробйова, 11.

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"Вбита" навіть стеля

Студенти зняли 2 так звані "турецькі унітази". Довкола них було багато дрібного сміття та два старих сміттєвих кошики. Слід зазначити, що там не просто відсутні кабінки, а й навіть перегородки немає.

Окрім цього, там помітно, що приміщення давно не ремонтували. У ньому не лише обдерті стіни, а навіть і стеля побита.

Автори допису порівняли це з тюремною камерою. Теж зазначили, що вбиральнею користуються не тільки студенти, а й викладачі двох кафедр.

Жахлива вбиральня одеського медуніверситету: дивіться відео

Моторошні умови іншого вишу

В серпні студенти показали жахливі умови в гуртожитку Національного авіаційного університету в Києві. А керівництво вишу згодом назвало інформацію фейком, а фото – старими.

Студентів це вкрай обурило. Тому вони акцентували на тому, що не брешуть, а хочуть розголосу. Тому вони зробили ще чимало фото кімнат у гуртожитку.

Після цього керівництво навчального закладу все ж погодилося, що в гуртожитку твориться таке жахіття. Також сказали, що на це "боляче дивитися". Проте представники адміністрації просто списали все на своїх попередників.

Читайте повний текст допису телеграму "Думская – новости Одессы":

Ні, це не тюремна камера, а звичайнісінький туалет у студентському гуртожитку медичного університету на Воробйова 11.

До речі, користуються ним не лише студенти, а й викладачі двох кафедр.