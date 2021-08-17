Знімки ванних кімнат та туалетів, а також помешкань студентів з'явилися у соцмережах. У коментарях до допису в спільноті "Київ без цензури" зазначили, що у слідчому ізоляторі після ремонту умови набагато кращі.

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Однак за проживання в гуртожитку студенті ще й вимушені платити гроші.

До тарганів вже звикли

Студентський гуртожиток НАУ №11 розташований на вулиці Ніжинській, 29Д неподалів від Караваєвих дач.

Як кажуть працівники закладу самим студентам під час заселення, якщо у них є хоча б якась можливість мешкати в іншому місці, цим треба скористатись.

За словами одного з мешканців гуртожитка, умови в ньому настільки жахливі, що величезні таргани є навіть не найбільшою проблемою.

Брудні душові з іржею, обшарпані кухні та вбиральні, побиті раковини – в таких умовах вимушені жити студенти.

Не краща ситуація й у самих кімнатах – зі стін вивалюється цегла, а двері заколочені дошками або просто залатані. Меблі перекошені та майже розвалюються від часу. У деяких кімнатах студенти роблять ремонт за власний рахунок, однак сантехніку не міняють, бо це може призвести до аварії.

Коли саме в гуртожитку плануюють зробити капітальний ремонт, невідомо.

Дивіться фото жахливих умов у студентському гуртожитку НАУ у Києві / Фото спільноти "Київ без цензури"