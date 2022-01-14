Видео обнародовали в местных телеграм-каналах 14 января. Речь идет об общежитии Одесского национального медицинского университета на улице Воробьева, 11.

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"Убитый" даже потолок

Студенты сняли 2 так называемых "турецких унитаза". Вокруг них было много мелкого мусора и две старых мусорных корзины. Следует отметить, что там не просто отсутствуют кабинки, но и даже перегородки нет.

Кроме этого, там заметно, что помещение давно не ремонтировали. В нем не только ободранные стены, но и потолок побит.

Авторы сообщения сравнили это с тюремной камерой. Также отметили, что гардеробной пользуются не только студенты, но и преподаватели двух кафедр.

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Жуткие условия другого вуза

В августе студенты показали ужасные условия в общежитии Национального авиационного университета в Киеве. А руководство вуза впоследствии назвало информацию фейком, а фото – старыми.

Студентов это крайне возмутило. Поэтому они акцентировали на том, что не врут, а хотят огласки. Поэтому они сделали еще много фото комнат в общежитии.

После этого руководство учебного заведения все же согласилось, что в общежитии творится такой ужас. Также сказали, что на это "больно смотреть". Однако представители администрации просто списали все на своих предшественников.

Читайте полный текст сообщения телеграмму "Думская – новости Одессы":

Нет, это не тюремная камера, а самый обычный туалет в студенческом общежитии медицинского университета на Воробьева 11.

Кстати, пользуются им не только студенты, но и преподаватели двух кафедр.