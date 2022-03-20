У Кам'янці-Бузькій спалахнула ратуша: відео потужного займання
20 березня 2022 , 00:30Читать новость на русском
У місті Кам'янка-Бузька Львівської області ввечері 19 березня сталася потужна пожежа. Зокрема, загорілася ратуша.
Загоряння трапилося близько 22:40. Ратушу накрило сильне полум'я, повідомляє 24 канал.
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На відео з місця події видно, що горить дах будівлі. Рятувальники вже ліквідовують вогонь.
Причина загоряння поки що невідома.
Дивіться відео пожежі на Львівщині:
У Кам'янці-Бузькій горить ратуша: відео