Зокрема на Львівщині кількість виїздів вогнеборців на ліквідацію пожеж на відкритих територіях не зменшується.

До теми "Гинуть тваринки": рятувальники вкотре просять українців не палити траву

74 виклики лише за добу

На Львівщині за минулу добу зареєстрували 74 пожежі сухої трави, вогонь знищив – понад 16 гектарів землі.

Львівська ОВА нагадує, що лише спільними зусиллями та свідомим ставленням можна зупинити паліїв. Тому жителів Львівщини закликають пильнувати ситуацію у своєму населеному пункті та не допускати подібні загоряння.

Аби уникнути неконтрольованих пожеж, необхідно дотримуватись простих правил: не палити траву та сміття.

Допомагайте рятувальникам – не підкидайте їм роботи у вигляді гасіння наслідків неконтрольованих господарських ритуалів з вогнем,

– йдеться у повідомленні ОВА.

Раніше очільники різних міст заявили, що паління трави за законами воєнного часу будуть розцінювати як диверсію.

Працівники ДСНС також закликали людей не палити траву та сміття. Адже через пожежі гинуть тварини.

Почуйте нас: підпалюйте ворога, а не Україну,

– пишуть у ДСНС.

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