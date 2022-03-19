В частности, во Львовской области количество выездов пожарных на ликвидацию пожаров на открытых территориях не уменьшается.

К теме "Гибнут животные": спасатели в очередной раз просят украинцев не жечь траву

74 вызова только за сутки

Во Львовской области за минувшие сутки зарегистрировали 74 пожара сухой травы, огонь уничтожил – более 16 гектаров земли.

Львовская ОВА напоминает, что только совместными усилиями и сознательным отношением можно остановить поджигателей. Поэтому жителей Львовщины призывают следить за ситуацией в своем населенном пункте и не допускать подобные возгорания.

Чтобы избежать неконтролируемых пожаров, необходимо соблюдать простые правила: не жечь траву и мусор.

Помогайте спасателям – не подбрасывайте им работы в виде гашения последствий неконтролируемых хозяйственных ритуалов с огнем,

– говорится в сообщении ОВА.

Ранее главы разных городов заявили, что жжение травы по законам военного времени будет расцениваться как диверсия.

Работники ГСЧС также призвали людей не жечь траву и мусор. Ведь из-за пожаров гибнут животные.

Услышьте нас: поджигайте врага, а не Украину, – пишут в ГСЧС.

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