В частности, во Львовской области количество выездов пожарных на ликвидацию пожаров на открытых территориях не уменьшается.
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74 вызова только за сутки
Во Львовской области за минувшие сутки зарегистрировали 74 пожара сухой травы, огонь уничтожил – более 16 гектаров земли.
Львовская ОВА напоминает, что только совместными усилиями и сознательным отношением можно остановить поджигателей. Поэтому жителей Львовщины призывают следить за ситуацией в своем населенном пункте и не допускать подобные возгорания.
Чтобы избежать неконтролируемых пожаров, необходимо соблюдать простые правила: не жечь траву и мусор.
Помогайте спасателям – не подбрасывайте им работы в виде гашения последствий неконтролируемых хозяйственных ритуалов с огнем,
– говорится в сообщении ОВА.
Ранее главы разных городов заявили, что жжение травы по законам военного времени будет расцениваться как диверсия.
Работники ГСЧС также призвали людей не жечь траву и мусор. Ведь из-за пожаров гибнут животные.
Услышьте нас: поджигайте врага, а не Украину, – пишут в ГСЧС.
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