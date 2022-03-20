Загоряння трапилося близько 22:40. Ратушу накрило сильне полум'я.
До теми На Львівщині за минулу добу зареєстрували 74 пожежі сухої трави
На місці пожежі вже працюють рятувальники. Причина загоряння поки що невідома.
У місті Кам'янка-Бузька Львівської області ввечері 19 березня сталася потужна пожежа. Зокрема, загорілася ратуша.
Загоряння трапилося близько 22:40. Ратушу накрило сильне полум'я.
До теми На Львівщині за минулу добу зареєстрували 74 пожежі сухої трави
На місці пожежі вже працюють рятувальники. Причина загоряння поки що невідома.
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