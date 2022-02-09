Кашель був симптомом: львівські лікарі видалили у 13-річної дівчинки велику пухлину

У 13-річної школярки з Львівщини виявили пухлину у грудній клітці розміром із серце. Першим симптомом був звичайний кашель.

Пізніше у дитини почалася сильна задишка. Тоді батьки відвели її до лікарні.

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Першим симптомом пухлини був кашель

Мама дівчинки розповіла, що проблеми зі здоров'ям у 13-річної Софії розпочалися наприкінці минулого року. Одного дня дівчинка прийшла зі школи й почала кашляти. Згодом у неї з'явилась задишка.

Одного дня вона не дійшла до школи, так їй було важко дихати. Місцевий педіатр виписала медикаменти для лікування кашлю. Проте кашель не проходив і задишка збільшувалась. Ми лікували кашель 2 тижні, але він не минав,

– зазначила жінка.

Батьки поїхали з донькою в районну лікарню. Там вони здали аналізи та пройшли обстеження. Під час УЗД лікар побачив пухлину у грудній клітці. Вона стискала серце та легені дитини.

Батьків відразу скерували в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Там дівчинку ще раз ретельно обстежили. Біопсія показала, що пухлина є доброякісною.



У дівчинки діагностували тератому / Фото ZAXID.NET

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Пацієнтці провели операцію

Хірурги медзакладу спільно з кардіохірургом Львівської обласної клінічної лікарні Дмитром Бешлеєм провели дівчинці надскладну операцію із видалення пухлини переднього середостіння. Адже вона створювала маленькій пацієнтці проблеми із диханням, стискала основні магістральні судини, серце і легені. Лікарі застосували метод ESP-блоку (erector spinae plane block) – рідкісну анестезію для контролю болю в післяопераційному періоді.

"Дитина потрапила до нас в той момент, коли вже мала утруднення дихання, потребувала кисневої підтримки й стан дівчинки погіршувався, оскільки пухлина збільшувалась дуже швидко. Операція тривала майже 4 години", – розповів завідувач відділення дитячої хірургії Центру Богдан Романишин.

За його словами, тератома – це доволі рідкісне захворювання, яке може виникати у різному віці. Торік у Центрі прооперували 3 пацієнтів з таким діагнозом, а цьогоріч це перший такий випадок.

Дівчинка вже одужує. Вона почувається добре і хоче якнайшвидше поїхати додому. За словами лікарів, дитину ще чекає період реабілітації, позаяк грудна клітка довго заживає.