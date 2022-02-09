Кашель был симптомом: львовские врачи удалили у 13-летней девочки большую опухоль

У 13-летней школьницы из Львовщины обнаружили опухоль в грудной клетке размером с сердце. Первым симптомом был обычный кашель.

Позже у ребенка началась сильная одышка. Тогда родители отвели его в больницу.

К теме Проглотила опасную игрушку: львовские врачи спасли 2-летнюю девочку

Первым симптомом опухоли был кашель

Мама девочки рассказала, что проблемы со здоровьем у 13-летней Софии начались в конце прошлого года. Однажды девочка пришла из школы и начала кашлять. Впоследствии у нее появилась одышка.

Однажды она не дошла до школы, так ей было трудно дышать. Местный педиатр выписала медикаменты для лечения кашля. Однако кашель не проходил и одышка увеличивалась. Мы лечили кашель 2 недели, но он не проходил,

– отметила женщина.

Родители поехали с дочкой в районную больницу. Там они сдали анализы и прошли обследование. Во время УЗИ врач увидел опухоль в грудной клетке. Она сжимала сердце и легкие ребенка.

Родителей сразу направили в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. Там девочку еще раз тщательно обследовали. Биопсия показала, что опухоль доброкачественная.



У девочки диагностировали тератому / Фото ZAXID.NET

Интересно Львовские врачи спасли 5-летнего мальчика с дыркой в сердце

Пациентке провели операцию

Хирурги медучреждения совместно с кардиохирургом Львовской областной клинической больницы Дмитрием Бешлеем провели девочке сверхсложную операцию по удалению опухоли переднего средостения. Ведь она создавала маленькой пациентке проблемы с дыханием, сжимала основные магистральные сосуды, сердце и легкие. Врачи применили метод ESP-блока (erector spinae plane block) – редкую анестезию для контроля боли в послеоперационном периоде.

"Ребенок попал к нам в тот момент, когда уже имел затруднение дыхания, нуждался в кислородной поддержке и состояние девочки ухудшалось, поскольку опухоль увеличивалась очень быстро. Операция длилась почти 4 часа", – рассказал заведующий отделением детской хирургии Центра Богдан Романишин.

По его словам, тератома – это редкое заболевание, которое может возникать в разном возрасте. В прошлом году в Центре прооперировали 3 пациентов с таким диагнозом, а в этом году это первый такой случай.

Девочка уже выздоравливает. Она чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее поехать домой. По словам врачей, ребенка еще ждет период реабилитации, поскольку грудная клетка долго заживает.