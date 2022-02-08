Операция прошла удачно. Ребенка уже выписали из больницы.

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Девочка проглотила магниты от игрушки

Врачи рассказали, что 2-летняя девочка из Львовщины гостила у бабушки. Там она играла игрушками старших внуков, а через 10 дней попала на операционный стол, ведь проглотила магниты от конструктора-неокуба.

Маленьких жертв магнитов не становится меньше, именно по этой причине мы напоминаем взрослым о магнитной опасности для малышей. Когда магнитики попадают в детские желудки, то могут натворить немало бедствий.

– отметили в больнице.

Медики рассказали, что магниты обладают чрезвычайной силой притяжения, поэтому они повреждают внутренние органы детей. Кое-где они даже пробивают их, образуя настоящие дыры.

"Уже через несколько часов магнитики могут стать причиной некроза кишки. Конечно, наши врачи стараются достать посторонние тела эндоскопически, без разрезов, но когда магнитики пробыли в детском животике длительное время, то без операции здесь не обойтись", – добавили врачи.

Ребенок проглотил магниты / Фото "Охматдета"

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Медики спасли ребенка

У девочки были только рвота и повышенная температура. Чтобы установить причину этих симптомов, врачи районной больницы сделали ребенку рентген. Они увидели на снимках 4 магнита.

"С ними малышку доставила скорая в "Охматдет". Доставали их наши хирурги с помощью современного электронно-оптического преобразователя (ЭОП) в ургентной операционной, что обеспечило точные и успешные манипуляции разного уровня сложности", – рассказали в больнице.

После этого девочке назначили медикаментозное лечение, а на третий день выписали домой. Операцию проводили детские хирурги Богдан Малеванный и Назар Гаврилишин. Анестезиологическое сопровождение осуществляла Андриана Талама.

Врачи прооперировали ребенка / Фото "Охматдета"

Операцию провела целая команда врачей / Фото "Охматдета"

Текст сообщения Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет":

В гости к бабушке, а затем – в операционную. 2-летняя девочка из Львовщины погостила у бабушки, поигралась с игрушками старших внуков и через 10 дней попала на операционный стол с магнитиками от конструктора-неокуба в животе. Маленьких жертв магнитов не становится меньше, именно по этой причине мы напоминаем взрослым о магнитной опасности для малышей. Когда магнитики попадают в детские желудки, то могут доставить немало беды.

Магниты обладают чрезвычайной силой притяжения, поэтому повреждают внутренние органы ребенка, случается, кое-где они пробивают их и образуют настоящие дыры. Уже через несколько часов магнитики могут стать причиной некроза кишки. Конечно, наши врачи стараются достать посторонние тела эндоскопически, без разрезов, но когда магнитики пробыли в детском животике длительное время, то без операции здесь не обойтись. У маленькой пациентки была только рвота и повышенная температура. В районной больнице ему сделали рентген.

На снимках красовались 4 магнитика! С ними малышку доставила скорая в "Охматдет". Доставали их наши хирурги с помощью современного электронно-оптического преобразователя (ЭОП) в ургентной операционной, что обеспечило точные и успешные манипуляции разного уровня сложности. Малышку получила медикаментозное лечение и на 3 день ее выписали домой. Операционная команда: детские хирурги Bohdan Malovanyy, Назар Гаврилишин, анестезиолог – Andriana Talama.

Взрослые, не устаем напоминать: не давайте малышам игрушки, предназначенные для старшего возраста! Кстати, неодимовые конструкторы запрещены в США и Европе. Недаром, как думаете?