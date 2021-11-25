Катували та вбивали людей: на Львівщині затримали банду злочинців

Правоохоронці затримали учасників злочинного угруповання, які здійснювали жорстокі напади на будинки та офіси. Вони зв'язували, катували та вбивали людей.

Зловмисникам вже повідомили про підозри. Їм загрожує довічне ув'язнення.

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Банда злочинців вбивала та катувала людей

Правоохоронці встановили, що зловмисники з вогнепальною та холодною зброєю здійснювали жорстокі напади на будинки та офіси. Вони, вимагаючи гроші та цінності, зв'язували та катували постраждалих. Від важких травм загинули 2 людини.

Учасниками угруповання були раніше судимі за тяжкі злочини жителі Львівщини, Рівненщини та Києва. Вони ретельно готувалися до нападів та мали затверджений сценарій. Автівки, які зловмисники використовували, потім спалювали. Окрім цього, рецедивісти знищували всі речові докази, які могли вивести на них поліцію.

Зловмисники катували людей / Фото ДСР Нацполіції

Нападників затримали

У травні 2021 року на трасі Київ – Житомир правоохоронці та спецпризначенці затримали 3 активних учасників угруповання, а в липні – ще двох. Під час затримання вони чинили опір. П'ятьом зловмисникам тоді повідомили про підозру за розбій. Дії ще двох кваліфікували як "умисне заподіяння правоохоронцю тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків".

Під час слідства оперативники отримали докази причетності затриманих до 6 злочинів – крадіжок та розбійних нападів на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей. Зловмисники заволоділи понад 12 мільйонами гривень.

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Чоловіки вимагали у своїх жертв гроші / Фото ДСР Нацполіції

Зловмисникам загрожує довічне

На підставі доказів дії учасників угруповання додатково кваліфікували за такими статтями:

"умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групи осіб, які раніше вчинили умисне вбивство, та таке, що вчинене у складі організованої злочинної групи";

"крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення";

"розбій, поєднаний з проникненням у житло чи інше приміщення, вчинений організованою групою із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень".

Наразі усі підозрювані перебувають у СІЗО. Зловмисникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або довічне ув'язнення.

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Двоє постраждалих загинули / Фото ДСР Нацполіції