Замість хідника – прапор бойовиків: у Львові місцева кав'ярня потішила відвідувачів

Львівська кав'ярня креативно посміялася над проросійськими бойовиками з Донбасу. Так, заклад постелив під ноги відвідувачів прапор так званої "ДНР".

"Лежить там, де і має"

Витерти ноги об прапор російських найманців можна на вулиці Городоцькій, 23. Місцеві мешканці дуже радіють від такого атрибута кав'ярні.

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Прапор фейкової республіки саме там де і має бути. Він використовується за призначенням, – мовиться у повідомленні.

Що відомо про кав'ярню

Заклад "Кава Мілітарі" у Львові відкрили ветерани Ігор Фльорко та Ростислав Грицьків. На сторінці кав'ярні в інстаграмі зазначили, що відкриття закладу мережі Ukrainian Military Coffee відбулося 8 серпня.

Всі кав'ярні Ukrainian Military Coffee: