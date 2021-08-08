"Лежит там, где и должен"
Вытереть ноги о флаг российских наемников можно на улице Городецкой, 23. Местные жители очень радуются такому атрибуту кафе.
Важно Оккупанты на Донбассе ранили двух украинских защитников: один в тяжелом состоянии
Флаг фейковой республики именно там где и должен быть. Он используется по назначению, – говорится в сообщении.
Что известно о кафе
Заведение "Кофе Милитари" во Львове открыли ветераны Игорь Флёрко и Ростислав Грицкив. На странице кафе в инстаграме отметили, что открытие заведения сети Ukrainian Military Coffee состоялось 8 августа.
Все кафе Ukrainian Military Coffee:
- ежемесячно отдают часть прибыли на украинскую армию,
- распространяют идеи украинского национализма и военной победы,
- используют качественную арабику.