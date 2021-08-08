"Лежит там, где и должен"

Вытереть ноги о флаг российских наемников можно на улице Городецкой, 23. Местные жители очень радуются такому атрибуту кафе.

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Флаг фейковой республики именно там где и должен быть. Он используется по назначению, – говорится в сообщении.

Что известно о кафе

Заведение "Кофе Милитари" во Львове открыли ветераны Игорь Флёрко и Ростислав Грицкив. На странице кафе в инстаграме отметили, что открытие заведения сети Ukrainian Military Coffee состоялось 8 августа.

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