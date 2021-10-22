Кількість хворих на COVID-19 зашкалює: Львівщина може перейти в червону зону вже 25 жовтня

На Львівщині з кожним днем зростає кількість хворих на коронавірус. Тому область вже з 25 жовтня може перейти у червону карантинну зону.

За словами регіонального координатора з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олега Когута, в області перевищені показники захворюваності та завантаженості ліжок з киснем. Про це він розповів під час брифінгу 22 жовтня.

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Львівщина скоро може стати "червоною"

Когут розповів, що показники червоної зони вираховуються залежно від кількості проведених тестувань, позитивних результатів і кількості госпіталізованих.

Львівщина вже перевищила 2 показники, а саме кількість нових хворих та завантаженість ліжок у лікарнях.

Ми маємо перевищення за кількістю хворих і завантаженістю ліжок з киснем. І скоріше за все при таких показниках ми можемо перейти в червону зону вже з понеділка (25 жовтня – 24 канал),

– додав Когут.

Він наголосив, що рекордно велика кількість нових хворих з COVID-19 свідчить про те, що Львівщина – на піку захворюваності.

"За вчора провели 3102 дослідження на коронавірус, з них більшість, а саме 1647, виявились позитивними. Це говорить про те, що ми вже на піку захворюваності на коронавірус", – зауважив Когут.

За його словами, в стаціонарах першої хвилі ще є запас ліжок для хворих. Однак, якщо ситуація не покращиться, то доведеться розгортати ліжка в лікарнях другої хвилі.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус на Львівщині: коротко

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 169,2 тисячі жителів Львівщини.

4351 пацієнт помер від ускладнень хвороби, а понад 141,5 тисячі – одужали.

Лабораторії області 21 жовтня провели 3102 ПЛР-тести. 1647 з них виявились позитивними.

21 жовтня госпіталізували 299 людей із діагнозом COVID-19. Своєю чергою, на самоізоляцію скерували 2162 хворих.

В стаціонарах наразі лікуються 2907 пацієнтів. Серед хворих є лише 236 вакцинованих.

В реанімаціях перебувають 192 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 58.



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