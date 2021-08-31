Кинули в багажник і повезли невідомо куди: на Львівщині чоловіка викрали з власного будинку

В одному з сіл Самбірського району 30 серпня з власного помешкання викрали 38-річного чоловіка. На щастя, правоохоронці швидко затримали озброєних зловмисників.

Чоловіка кинули в багажник та повезли в невідомому керунку. Наразі достеменно невідомо, чому зловмисники його викрали.

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Чоловіка викрали з власного будинку

Близько опівночі правоохоронцям зателефонувала стурбована жінка.

Вона розповіла, що озброєні зловмисники викрали її чоловіка.

Вони погрожували розправою та поїхали з ним невідомо куди.

За вказаною адресою негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група, оперативники-криміналісти та співробітники інших служб поліції.

Правоохоронці встановили, що зловмисники проникли у помешкання приблизно о 23:30.

Погрожуючи пістолетом, вони вивели на вулицю 38-річного господаря будинку.

Після цього чоловіки закрили йому обличчя шапкою, посадили у багажник автівки Skoda та поїхали в невідомому керунку.

та поїхали в невідомому керунку. Протягом години поліцейські встановили місцеперебування автомобіля.

Зловмисників затримали у Рудках, на відстані близько 10 кілометрів від місця скоєння злочину.

Викраденого чоловіка звільнили. Наразі загрози його життю та здоров'ю немає.



Двоє зловмисників викрали чоловіка / Фото поліції Львівщини

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Зловмисників затримали

Правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявились жителі району віком 24 та 36 років. У чоловіків вилучили предмет, схожий на пістолет, та скерували його на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме до 5 років обмеження або позбавлення волі. Невдовзі суд обере чоловікам запобіжні заходи. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Озброєних чоловіків затримали протягом години / Фото поліції Львівщини



Зловмисникам загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини