Кинули в багажник і повезли невідомо куди: на Львівщині чоловіка викрали з власного будинку
Джерело:поліція Львівщини
В одному з сіл Самбірського району 30 серпня з власного помешкання викрали 38-річного чоловіка. На щастя, правоохоронці швидко затримали озброєних зловмисників.
Чоловіка кинули в багажник та повезли в невідомому керунку. Наразі достеменно невідомо, чому зловмисники його викрали.
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Чоловіка викрали з власного будинку
- Близько опівночі правоохоронцям зателефонувала стурбована жінка.
- Вона розповіла, що озброєні зловмисники викрали її чоловіка.
- Вони погрожували розправою та поїхали з ним невідомо куди.
- За вказаною адресою негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група, оперативники-криміналісти та співробітники інших служб поліції.
- Правоохоронці встановили, що зловмисники проникли у помешкання приблизно о 23:30.
- Погрожуючи пістолетом, вони вивели на вулицю 38-річного господаря будинку.
- Після цього чоловіки закрили йому обличчя шапкою, посадили у багажник автівки Skoda та поїхали в невідомому керунку.
- Протягом години поліцейські встановили місцеперебування автомобіля.
- Зловмисників затримали у Рудках, на відстані близько 10 кілометрів від місця скоєння злочину.
- Викраденого чоловіка звільнили. Наразі загрози його життю та здоров'ю немає.
Двоє зловмисників викрали чоловіка / Фото поліції Львівщини
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Зловмисників затримали
Правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявились жителі району віком 24 та 36 років. У чоловіків вилучили предмет, схожий на пістолет, та скерували його на експертне дослідження.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме до 5 років обмеження або позбавлення волі. Невдовзі суд обере чоловікам запобіжні заходи. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Озброєних чоловіків затримали протягом години / Фото поліції Львівщини
Зловмисникам загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини