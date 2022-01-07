З колядками, зіркою і пампухами: як у Львові святкують Різдво – атмосферне відео
Джерело:24 канал
У Львові розпочали святкування Різдва – із пампухами, колядками та зіркою. В такі моменти всі об'єднуються та бажають один одному благодаті.
Уже багато років поспіль Різдво у Львові розпочинають зі встановлення головного Дідуха міста. Його виготовили майстри Музею народної архітектури та побуту.
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Як розповів майстер традиційного соломоплетіння Микола Огородник, Дідух є символом неперервності роду та символом достатку.
На святі – гості із Покуття
Завітали на свято гості з Покуття: як годиться добрим господарям – не з порожніми руками. Привезли маленького Дідуха і коломийську кутю.
Її зготували з особливою любов'ю,
– поділився міський голова Коломиї Богдан Станіславський.
На Різдво до Львова приїжджають туристи з різних міст України. За їхніми словами, це – особливий час, коли можна поринути у традиції.
Тож львівський Дідух став не просто ще однією фотолокацією. Це – символ єдності, злагоди та нагадування, що всі ми – велика родина. Саме 7 січня, у Різдво, з кожного будинку лунатиме: "Христос Народився! Славімо Його!".
Як у Львові святкують Різдво: дивіться сюжет