Уже багато років поспіль Різдво у Львові розпочинають зі встановлення головного Дідуха міста. Його виготовили майстри Музею народної архітектури та побуту.

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Як розповів майстер традиційного соломоплетіння Микола Огородник, Дідух є символом неперервності роду та символом достатку.

На святі – гості із Покуття

Завітали на свято гості з Покуття: як годиться добрим господарям – не з порожніми руками. Привезли маленького Дідуха і коломийську кутю.

Її зготували з особливою любов'ю,

– поділився міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

На Різдво до Львова приїжджають туристи з різних міст України. За їхніми словами, це – особливий час, коли можна поринути у традиції.

Тож львівський Дідух став не просто ще однією фотолокацією. Це – символ єдності, злагоди та нагадування, що всі ми – велика родина. Саме 7 січня, у Різдво, з кожного будинку лунатиме: "Христос Народився! Славімо Його!".

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