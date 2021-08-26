Крадіжка 1,5 мільйона гривень на ремонті моста в Червонограді: підряднику оголосили підозру
Джерело:Львівська облпрокуратура
Слідчі повідомили про підозру 29-річному директору підприємства-підрядника, яке займалося ремонтом моста в Червонограді. Йому інкримінують заволодіння 1,5 мільйона гривень з бюджету міста.
Ремонт проводили у 2019 – 2020 роках. За даними слідства, посадовець підроблював документи.
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Під час ремонту мосту заволоділи 1,5 мільйона гривень
- У 2019 – 2020 роках львівське підприємство-підрядник виконувало реконструкцію підвісного мосту через річку Західний Буг у Червонограді.
- За даними слідства, 29-річний директор фірми вносив в акти приймання виконаних робіт неправдиві відомості.
- Зокрема, там з'являлась інформація щодо обсягу робіт, які фактичного ніхто не проводив.
- Так, підозрюваний заволодів 1,5 мільйона гривень з місцевого бюджету.
Директору повідомили про підозру
Слідчі повідомили чоловікові про підозру в заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки.
Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 12 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Окрім цього, в посадовця можуть конфіскувати майно. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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Коротко про ремонт моста в Червонограді
- За інформацією ZAXID.NET, навесні 2018 року Червоноградська міська рада оголосила тендер на реконструкцію підвісного мосту через річку Західний Буг.
- Очікувана вартість робіт становила 7,1 мільйона гривень.
- У тендері перемогла львівська фірма ТОВ "Будгарант групп".
- Підприємство пообіцяло провести реконструкцію за 7 мільйонів гривень.
- За даними YouControl, ТОВ "Будгарант групп" зареєстроване понад 6 років тому у Львові.
- Її директором протягом останніх 4 років є Юрій Шуманський.
- Кінцевим бенефіціарним власником фірми до 2020 року був львів'янин Андрій Пісюра, а згодом – львів'янин Андрій Грицак.
- Цікаво, що вони обидва зареєстровані за однією адресою у Львові.