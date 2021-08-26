Крадіжка 1,5 мільйона гривень на ремонті моста в Червонограді: підряднику оголосили підозру

Слідчі повідомили про підозру 29-річному директору підприємства-підрядника, яке займалося ремонтом моста в Червонограді. Йому інкримінують заволодіння 1,5 мільйона гривень з бюджету міста.

Ремонт проводили у 2019 – 2020 роках. За даними слідства, посадовець підроблював документи.

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Під час ремонту мосту заволоділи 1,5 мільйона гривень

У 2019 – 2020 роках львівське підприємство-підрядник виконувало реконструкцію підвісного мосту через річку Західний Буг у Червонограді.

За даними слідства, 29-річний директор фірми вносив в акти приймання виконаних робіт неправдиві відомості.

Зокрема, там з'являлась інформація щодо обсягу робіт, які фактичного ніхто не проводив.

Так, підозрюваний заволодів 1,5 мільйона гривень з місцевого бюджету.

Директору повідомили про підозру

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки.

Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 12 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Окрім цього, в посадовця можуть конфіскувати майно. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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Коротко про ремонт моста в Червонограді