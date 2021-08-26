Крадіжка 1,5 мільйона гривень на ремонті моста в Червонограді: підряднику оголосили підозру

26 серпня 2021 , 15:59

Джерело:

Львівська облпрокуратура

Слідчі повідомили про підозру 29-річному директору підприємства-підрядника, яке займалося ремонтом моста в Червонограді. Йому інкримінують заволодіння 1,5 мільйона гривень з бюджету міста.

Ремонт проводили у 2019 – 2020 роках. За даними слідства, посадовець підроблював документи.

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Під час ремонту мосту заволоділи 1,5 мільйона гривень

  • У 2019 – 2020 роках львівське підприємство-підрядник виконувало реконструкцію підвісного мосту через річку Західний Буг у Червонограді.
  • За даними слідства, 29-річний директор фірми вносив в акти приймання виконаних робіт неправдиві відомості.
  • Зокрема, там з'являлась інформація щодо обсягу робіт, які фактичного ніхто не проводив.
  • Так, підозрюваний заволодів 1,5 мільйона гривень з місцевого бюджету.

Директору повідомили про підозру

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки.

Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 12 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Окрім цього, в посадовця можуть конфіскувати майно. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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Коротко про ремонт моста в Червонограді

  • За інформацією ZAXID.NET, навесні 2018 року Червоноградська міська рада оголосила тендер на реконструкцію підвісного мосту через річку Західний Буг.
  • Очікувана вартість робіт становила 7,1 мільйона гривень.
  • У тендері перемогла львівська фірма ТОВ "Будгарант групп".
  • Підприємство пообіцяло провести реконструкцію за 7 мільйонів гривень.
  • За даними YouControl, ТОВ "Будгарант групп" зареєстроване понад 6 років тому у Львові.
  • Її директором протягом останніх 4 років є Юрій Шуманський.
  • Кінцевим бенефіціарним власником фірми до 2020 року був львів'янин Андрій Пісюра, а згодом – львів'янин Андрій Грицак.
  • Цікаво, що вони обидва зареєстровані за однією адресою у Львові.
Автор: Ольга Котів