Квіти, баскетбольне поле та концертний зал: у Мін'юсті показали, яким стане Львівський СІЗО

У мережі оприлюднили перші фото з проєктом модернізованого Львівського слідчого ізолятора. Їх презентували громадськості 9 грудня.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, наразі проєктування добігає кінця. Втілити усі задумки в життя планують за рахунок коштів, отриманих від "Великої приватизації в'язниць".

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Так виглядатимуть камери у Львівському сілдчому ізоляторі після модернізації / Фото Мін'юсту



Кухні у камерах зроблять більш сучасними / Фото Мін'юсту



Для підозрюваних навіть облаштують концерний зал / Фото Мін'юсту

Майже люкс-умови

На світлинах видно, що камери підозрюваних тепер будуть більше схожі на номери у хостелах. Їх обставлять у мінімалістичному стилі, але додадуть кольорів за рахунок різноманітних аксесуарів декору, ваз із квітами тощо. Крім того, у кожній з них буде невелика сучасна кухня.

Також у слідчому ізоляторі планують облаштувати велике крите баскетбольне поле, концертний зал, а навколо самої будівлі – вистригти газони та висадити декоративні кущі.

"Велике будівництво в'язниць" розпочнеться вже незабаром,

– анонсував подальші плани очільник Мін'юсту.



У планах – збудувати у Львівському слідчому ізоляторі велике баскетбольне поле / Фото Мін'юсту



Після модернізації камери більше нагадуватимуть номери хостелів / Фото Мін'юсту

Зразковий Лук'янівський слідчий ізолятор

Раніше Малюська похизувався фотодобіркою відремонтованих камер у Лук'янівському слідчому ізоляторі (Київ). Його відомство відзвітувало, що на відновлення прогулянкового дворика витратили 28 тисяч гривень, а на ремонт 97 камер – 63 тисячі гривень.

У Мін'юсті показали модерновий проєкт Львівського слідчого ізолятора / Фото з фейсбуку Міністерства юстиції

Текст публікації Міністерства юстиції України:

Денис Малюська: "Вже маємо ілюстрації дизайну майбутнього Львівського слідчого ізолятора. Його проєктування наразі перебуває на фінальному етапі.

А збудуємо ми його за рахунок надходжень від "Великої приватизації в'язниць". "Велике будівництво в'язниць" розпочнеться вже незабаром".