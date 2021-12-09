По словам министра юстиции Дениса Малюськи, сейчас проектирование подходит к концу. Воплотить все задумки в жизнь планируют за счет средств, полученных от "Большой приватизации тюрем".

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Так будут выглядеть камеры во Львовском следственном изоляторе после модернизации / Фото Минюста

Кухни в камерах сделают более современными / Фото Минюста

Для подозреваемых даже обустроят концерн зал / Фото Минюста

Почти люкс-условия

На фотографиях видно, что камеры подозреваемых теперь будут больше похожи на номера в хостелах. Их обставят в минималистическом стиле, но добавят цветов за счет различных аксессуаров декора, ваз с цветами и тому подобное. Кроме того, в каждой из них будет небольшая современная кухня.

Также в следственном изоляторе планируют обустроить большое крытое баскетбольное поле, концертный зал, а вокруг самого здания – выстричь газоны и высадить декоративные кусты.

"Большое строительство тюрем" начнется уже в скором времени,

– анонсировал дальнейшие планы глава Минюста.

В планах – построить во Львовском следственном изоляторе большое баскетбольное поле / Фото Минюста

После модернизации камеры больше будут напоминать номера хостелов / Фото Минюста

Образцовый Лукьяновский следственный изолятор

Ранее Малюська похвастался фотоподборкой отремонтированных камер в Лукьяновском следственном изоляторе (Киев). Его ведомство отчиталось, что на восстановление прогулочного дворика потратили 28 тысяч гривен, а на ремонт 97 камер – 63 тысячи гривен.

В Минюсте показали модерновый проект Львовского следственного изолятора / Фото из Фейсбука Министерства юстиции

Текст публикации Министерства юстиции Украины:

Денис Малюська: "уже есть иллюстрации дизайна будущего Львовского следственного изолятора. Его проект сейчас находится на финальном этапе.

А построим мы его за счет поступлений от "Большой приватизации тюрем". "Большое строительство тюрем" начнется уже в скором времени".