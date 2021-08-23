Ледве стояв на ногах: у Львові водій Dodge вилетів на тротуар і збив жінку з дитячим візочком
Джерело:"Варта 1"
У Львові 23 серпня водій Dodge вилетів на тротуар, погнув огорожу і збив жінку з дитячим візочком. Аналіз на стан сп'яніння показав 3,24 проміле алкоголю, що в 16 разів перевищує допустиму норму.
Аварія трапилась на вулиці Городоцькій. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
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Водій Dodge збив жінку з дитячим візочком на тротуарі
- Водій кросовера Dodge, рухаючись в напрямку вокзалу вулицею Городоцькою, не впорався з керуванням та вилетів на тротуар.
- Автівка погнула огородження, а вона зачепила жінку з дитячим візочком.
- На щастя, мама з дитиною залишилися живими.
- На місце ДТП приїхали медики та поліція.
- Лікарі діагностували у постраждалої перелом ноги. Їй наклали шину та госпіталізували.
- Своєю чергою, дитина не травмувалась.
Дивіться відео з місця ДТП:
Водій ледь тримався на ногах
Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння – погані вимову та координацію. За словами очевидців, він ледве тримався на ногах. Окрім цього, під час оформлення ДТП чоловік заснув в автомобілі патрульних.
Як уточнила речниця патрульної поліції Львівщини, водієві зробили перевірку на алкоголь. Результат на приладі “Драгер” показав 3,24 проміле, що в 16 разів перевищує допустиму норму.
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Дивіться фото з місця аварії / Фото "Варта 1"