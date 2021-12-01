Львів готується до Різдвяних свят: коли у місті встановлять ялинку та ковзанку

У Львові вже почали готуватися до Різдвяних свят. Невдовзі на площі перед Оперним театром засяє головна ялинка міста, а біля Ратуші відкриють традиційну льодову ковзанку.

Торік офіційне відкриття головної ялинки Львова відбулося 18 грудня. Вона мала висоту 16 метрів та світилася двома кольорами – білим та жовтим. Новорічну красуню придбали за 6 тисяч гривень та привезли зі села Опаки Дрогобицького району.

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У Львові готуються до встановлення головної ялинки

Директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда розповіла, що святкову ялинку у Львові відкриють 17 грудня. Під час офіційного заходу співатиме хорова капела "Дударик".

Своєю чергою, різдвяну шопку під Ратушею відкриють 24 грудня. До цієї події залучать гурт "Курбаси". Також до кінця року львів'янам презентують кілька вуличних вистав від міських театрів.

За словами посадовиці, щоб під ялинкою не утворювалось скупчення людей, у новорічну ніч жодних заходів не проводитимуть. Однак у перших числах січня відбудеться передача Вифлеємського вогню, а 6 січня урочисто винесуть різдвяного дідуха. До цього також залучать різні колективи. На новорічні та різдвяні святкування з міського бюджету планують виділити майже мільйон гривень.

Ковзанку вже почали облаштовувати

Директор "Науково-виробничої фірми "Відкриті комп'ютерні системи" (ВІКОС) Ігор Величко розповів, що наступного тижня, 7 – 8 грудня, біля Львівської ратуші почне працювати традиційна льодова ковзанка.

Ковзанка у центрі Львова запрацює вже з наступного тижня – у вівторок чи середу. Усе залежатиме від погодних умов і того, як швидко зможемо "наростити" лід,

– зауважив Величко.

За його словами, ковзанка працюватиме з 10:00 до 22:00. Наразі її вже монтують.

На площі Ринок сучасна ковзанка з'явилась лише у 2006 році.

Під Ратушею невдовзі з'явиться традиційна ковзанка / Фото "Твоє місто"